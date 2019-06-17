2019/06/17 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان، تلقته الغدير"، إن" السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة، تمكنت من اعادة اصدار حاويتين حجم ٤٠ قدم احدها محملة ١٤٧٤كارتون لحوم مجمدة لعدم وجود اوراق رسمية بها فيما تحمل الحاوية الأخرى اكثر من ٧ اطنان من مادة الكيك لتجاوزها المدة المسموح بدخولها للبلد".واضافت، ان "مركز جمرك ام قصر الجنوبي قام بإعادة اصدار الحاويتين وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".يذكر، ان "الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة بمنفذ ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة بمنفذ ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).