“بالصورة”.. العراق خامس اسوأ دولة عالمياً في “السلام والأمن”

2019/06/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تقدم العراق كخامس اسوأ دولة بحصوله على المركز 159 من بين 163 دولة في المؤشر السنوي للسلام والامان العالمي 2019 الصادر عن معهد الدراسات في سيدني .العراق كان يشغل المركز السادس ( العام الماضي ) بترتيب 158 بين 163 دولة 2019 : ايسلندا اولا نيوزيلندا ثانيا البرتغال ثالثا النمسا رابعا […]

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