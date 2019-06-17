2019/06/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حصلت شركة FBM-KNM FZCO)) وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل الى لمجموعة كي أن ام الماليزية على عقد لتوريد وتسليم مبادلات حرارية بديلة إلى مصنع معالجة الغاز في خور الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق.وذكرت الشركة في بيان نشر على موقعها ترجمته /المعلومة/ أن ” قيمة العقد الموقع مع شركة غاز البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ماليزية تفوز بعقد لتوريد وتسليم مبادلات حرارية للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ماليزية تفوز بعقد لتوريد وتسليم مبادلات حرارية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).