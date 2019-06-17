إعادة إصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة في البصرة

2019/06/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، إعادة إصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة بمنفذ ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "العهد نيوز" نسخة

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