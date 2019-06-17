انطلاق عملية امنية في صحراء كبيسة بمحافظة الانبار

2019/06/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

أطلقت قوات الجيش، عملية امنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية في صحراء كبيسة غربي الانبار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت "العهد

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