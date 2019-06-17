مسرور بارزاني يتلقى مؤشرات ايجابية باول اجتماع له بالسليمانية .. الاتحاد الوطني يؤكد امرا

2019/06/17 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان يوم الاثنين اجتماعا عقده مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر الحزب الاخير بمدينة السليمانية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني عماد احمد انه "سيقدم السير الذاتية للمرشحين في تولي المناصب الوزارية في التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم الى البرلمان قبل الموعد المحدد".

واضاف ان الاتحاد الوطني ملتزم في الاتفاق المبرم مع الديمقراطي الكوردستاني على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة"، مشيرا الى انه ننتظر من الاتحاد الوطني تقديم السير الذاتية لمرشحيه في المناصب الحكومية.

من جهته قال احمد خلال المؤتمر ان "الاتحاد الوطني لديه اتفاقات مع الديمقراطي الكوردستاني ومصرّ على تنفيذ بنودها"، مضيفا ان "الاتحاد الوطني يعتبر كركوك وخانقين وسنجار وجميع المناطق المستقطعة جزء حي من كوردستان، والمشاكل التي تواجهها هي مشاكل جميع الاطراف الكوردستانية".

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