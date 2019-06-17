الخزعلي يقصف عمار الحكيم :لاينفعك ركوب الموجة

2019/06/17 | 13:44

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بغداد/سومر نيوز

- وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق رسالة مبطنة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم .

حيث قال الخزعلي...

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