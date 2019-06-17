2019/06/17 | 13:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يقصف عمار الحكيم :لاينفعك ركوب الموجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/سومر نيوز
- وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق رسالة مبطنة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم .
حيث قال الخزعلي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يقصف عمار الحكيم :لاينفعك ركوب الموجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخزعلي يقصف عمار الحكيم :لاينفعك ركوب الموجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).