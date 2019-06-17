2019/06/17 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين، أن انهيار الاتفاق النووي لايصب في مصلحة ايران وفرنسا والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن أمام الأوربين فرصة قصرة جدا للحفاظ على الاتفاق.ونقلت قناة “العالم” الايرانية عن روحاني قوله خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد، إن “امام فرنسا وبقية اطراف الاتفاق النووي فرصة قصيرة جدا للاضطلاع بدور تاريخي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني لأوروبا: أمامكم فرصة قصيرة جدا لانقاذ الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني لأوروبا: أمامكم فرصة قصيرة جدا لانقاذ الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).