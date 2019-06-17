لوموند: خيارات واشنطن محدودة تجاه إيران

2019/06/17 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول إدارة ترامب إن طهران مسؤولة عن الهجمات على حاملتي نفط قرب مضيق هرمز، لكن مصداقيتها محدودة وليست لديها إستراتيجية واضحة ضد

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