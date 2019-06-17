2019/06/17 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقول إدارة ترامب إن طهران مسؤولة عن الهجمات على حاملتي نفط قرب مضيق هرمز، لكن مصداقيتها محدودة وليست لديها إستراتيجية واضحة ضد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوموند: خيارات واشنطن محدودة تجاه إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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