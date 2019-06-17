التركمان يطالبون بحل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لفشله باسترداد نجم الدين كريم

2019/06/17 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعت الكتلة التركمانية البرلمانية، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى حل المجلس ‏الأعلى لمكافحة الفساد، وذلك على خلفية فشله في استرداد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.‏ وقال رئيس الكتلة ارشد الصالحي في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني NNC” إنه “بعد فشله في أول ‏اختبار لمكافحة الفساد […]

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