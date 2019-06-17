الهجرة تعلن عودة اكثر من الف نازح إلى القائم و الگرمة

2019/06/17 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الاثنين، عن عودة (1,072) نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاءي القائم و الگرمة ومناطق اخرى في المحافظة.وقال مدير فرع الوزارة بالمحافظة مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم إعادة (1,072) نازحاً من مخيمات النزوح […]

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