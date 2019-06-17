المالية تطلق اجور المحاضرين المجانيين في واسط

2019/06/17 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم ، عن وصول مبلغ أكثر من 52 مليار دينار الى حساب المحافظة في مصرف الرافدين ، اذ سيتم البدء بإطلاقه هذا الاسبوع للفئات المشمولة بينهم المحاضرون المجانيون.وقال المياحي ان :” وزارة المالية أودعت في الحساب الجاري للمحافظة بمصرف الرافدين مبلغ 52 مليارا و404 ملايين دينار، مبينا ان […]

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