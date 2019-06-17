الخزعلي يقصف عمار الحكيم :لاينفعك ركوب الموجة

2019/06/17 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق رسالة مبطنة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم .حيث قال الخزعلي في تغريدة بعد يوم واحد من اعلان تيار الحكمة ذهابه الى المعارضة ان ” محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تبريء احدا” واضاف ” المشاكل الحالية ليست وليدة اللحظة انما هي نتيجة تراكمات الاعوام ...

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