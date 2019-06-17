النصر يرحب بتبني الحكمة لخيار المعارضة السياسية

2019/06/17 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اعلن ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين، عن ترحيبه باعلان تيار ‏الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم المعارضة السياسية.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان صحفي تلقته /SNG/، نسخة منه “نرحب بخيار ‏تيار الحكمة، واعتباره قوة لموقفنا بتبني (المعارضة التقويمية) للحكومة، أي قبل إعلان الحكمة ‏بثلاثة أيام، خصوصا ان ...

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