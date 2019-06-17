انتحار شابة داخل منزلها في البصرة

2019/06/17 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاثنين، بأن شابة اقدمت على الانتحار داخل منزلها في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "شابة اقدمت، اليوم الاثنين، على الانتحار داخل منزلها وسط محافظة البصرة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وتعزو الجهات الرسمية اسباب ازدياد حالات الانتحار الى البطالة والفقر والمشاكل الأسرية.انتهى

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