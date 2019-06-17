عودة 1072 نازحاً لمناطق سكناهم في الأنبار

2019/06/17 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}كشفت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم عن عودة 1,072 نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم و الگرمة ومناطق اخرى بمحافظة الأنبار.

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم إعادة {1,072} نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية و بزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم والگرمة و مناطق اخرى ‏من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل و المحافظة و قيادة عمليات الانبار".وأشار سرحان الى، ان "عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ (623) عائدا و من مخيمات بزيبز بلغ عدد العائدين (367) عائداً، ‏فضلا عن عدد العائدين من ‏مخيمات عامرية الفلوجة بلغ (82) عائداً".انتهى

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