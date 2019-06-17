إيران تنفّذ تهديدها بانتهاك بنود من الاتفاق النووي

2019/06/17 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي ـ أعلنت إيران، الاثنين، كما كان متوقعا، إنهاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في

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