الانبار توضح اسباب تأخر إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2019/06/17 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح مجلس محافظة الانبار، الاثنين، الاسباب التي تحول دون اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تأخر اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا يعود الى عدم استقرار الاوضاع الامنية داخل الاراضي السورية مع وجود خلايا لداعش في المناطق الصحراوية القريبة […]

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