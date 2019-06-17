مسرور بارزاني :نحن بانتظار اسماء المرشحين من قبل الإتحاد الوطني لتسريع تشكيل خطوات الحكومة الجديدة في كردستان

2019/06/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌وصف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة باقليم كردستان مسرور بارزاني الاجتماع الذي عقده مع وفد الإتحاد الوطني اليوم بأنه كان ايجابيا لاسيما وأن الإتحاد الوطني جدد خلال الإجتماع بأنه ملتزم بالإتفاقية المبرمة مع الحزب الديمقراطي.وقال في تصريح للصحافيين عقب إجتماعه مع وفد الإتحاد بمدينة السليمانية إن الإجتماع مع الإتحاد الوطني كان إيجابيا وأنه […]

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