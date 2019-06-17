الحكيم يعرض على النجيفي اسباب تحول كتلة الحكمة الى المعارضة

2019/06/17 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي اليوم الأثنين رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم .وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان لمكتب النجيفي / الاستماع إلى عرض قدمه الحكيم عن الأسباب والمسوغات في قرار الهيئة السياسية لتيار الحكمة للتوجه إلى المعارضة .واكد الحكيم على أهمية القرار في التأسيس لمرحلة قادمة من العمل الديمقراطي […]

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