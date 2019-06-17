التربية تعلن آلية احتساب درجة مادة العلوم لمدارس المتميزين

2019/06/17 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، آلية احتساب درجة مادة العلوم لطلبة مدارس المتميزين.

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