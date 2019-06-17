عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

2019/06/17 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن 139 مستوطنًا بينهم 80 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن “الهيكل” المزعوم.وأوضح أن هذه […]

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