المجلس الاقتصادي العراقي يدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء

2019/06/17 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, اليوم الاثنين، إلى تبني وزارة الكهرباء خطة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الخطط البديلة”.وقال العطار في بيان صحفي تابعته “الصباح الجديد “, إن” طاقة الرياح والشمس يجب أن تستغل بشكل ايجابي من قبل وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة بدلاً من الخطط المستعملة ...

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