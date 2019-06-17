الحلبوسي وقادة الكتل والقانونية النيابية والمفوضية يناقشون مجدداً قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/06/17 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بأن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتمعوا مجدداً لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ”الصباح الجديد “، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية النيابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقدوا اليوم في ...

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