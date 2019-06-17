مسرور بارزاني بعد اجتماعه الاول في السليمانية: لقاؤنا بممثلي الاتحاد كان ايجابياً وهذا ما انتظره

2019/06/17 | 14:04

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بغداد اليوم - السليمانية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني، الاثنين (17 حزيران 2019)، أن اجتماعه الاول في السليمانية كان ايجابيا، مبينا أنه ينتظر تقديم اسماء المرشحين لتبوء المناصب في حكومته الجديدة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء بالمكتب السياسي في الاتحاد الوطني، إن "الاجتماع كان ايجابيا ونحن بانتظار اسماء المرشحين للحكومة الجديدة".

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عماد احمد، خلال المؤتمر ، إن "حزبه يؤكد على تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرا الى أن "الاتحاد الوطني شريك رئيس في ادارة اقليم كردستان".

واضاف ان "حل المشاكل العالقة في المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم، خصوصا مشكلة منصب محافظ كركوك، تتطلب مشاركة من جميع الاطراف السياسية في الاقليم".

وفي وقت سابق ذكر مراسل بغداد اليوم أن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ، الاثنين 17 حزيران 2019، وصل الى السليمانية لاجراء جولة محادثات تخص تشكيلته الحكومية.

وقال مراسلنا إن بارزاني وصل السليمانية وبدأ اجتماعا مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني" دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.

وكشف مصدر مطلع من محافظة السليمانية، الاثنين (17 حزيران 2019)، أن رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني، سيلتقي اليوم قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم منصب محافظ كركوك والتباحث بشأن اكمال الكابينة الوزارية.

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