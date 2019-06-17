2019/06/17 | 14:05

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التربية تضع آلية احتساب درجة مادة العلوم لطلبة مدارس المتميزين

اعلنت وزارة التربية،اليوم الاثنين، احتساب درجة مادة العلوم بعد

جمع درجات المواد (الاحياء والكيمياء والفيزياء) وتقسيمها على ثلاثة

بالنسبة للمنقولين من مدارس المتميزين .

وقالت الوزارة في بيان، ان "المديرية العامة للتقويم والأمتحانات

اصدرت توضيحاً بشأن آلية احتساب درجة مادة العلوم للمنقولين من

مدارس المتميزين الى نظيراتها في التعليم العام لكافة المديريات

العامة للتربية في المحافظات عدا اقليم كردستان".

واضافت، ان "احتساب درجة العلوم ستكون عن طريق جمع مواد آنفة الذكر

وتقسيمها على ثلاثة وعلى اساسها يعتبر الطالب ناجح او مكمل في ذات

المادة ".

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