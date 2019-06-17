2019/06/17 | 14:05

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روحاني : انهيار الاتفاق النووي لا يصب في مصلحة أي احد

قال الرئيس الايراني حسن روحاني لدى استقباله ، اليوم الاثنين، السفير

الفرنسي الجديد ، ان انهيار الاتفاق النووي لايصب في مصلحة ايران

وفرنسا والمنطقة والعالم .وشدد الرئيس روحاني على ان امام فرنسا وبقية اطراف الاتفاق النووي

فرصة قصيرة جدا للاضطلاع بدور تاريخي في الحفاظ على هذا الاتفاق واضاف

: طهران تتطلع الى علاقات صميمية مع باريس وان تقوم بتنفيذ تعهداتها

في موضوع الاتفاق النووي .

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