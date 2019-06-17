2019/06/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عودة (1,072) نازحا من مخيمات النزوح في ‏عامرية الفلوجة و المدينة السياحية و بزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم و ‏الگرمة ومناطق اخرى بمحافظة الأنبار .‏ وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت “خطوة ‏برس” نسخة منه، إنه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: عودة اكثر من الف نازح لمناطق سكناهم الأصلية في القائم والگرمة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: عودة اكثر من الف نازح لمناطق سكناهم الأصلية في القائم والگرمة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: عودة اكثر من الف نازح لمناطق سكناهم الأصلية في القائم والگرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).