مدرب شباب صالات اليابان يقر بقوة اسود الرافدين

2019/06/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر مدرب منتخب اليابان بكرة شباب الصالات، ريوجي سوزوكي، بقوة منتخب العراق وصوعوبة المواجهة بين الفريقين في ربه نهائي كأس اسيا، غداً الثلاثاء.وقال سوزوكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تابعته / المعلومة/ أن “منتخب العراق من الفرق الكبيرة وصاحب المركز الثاني في النسخة السابقة “.واوضح أن “المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لكننا […]

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