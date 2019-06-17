2019/06/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الصين دعمها للعراق في المجالات السياسية والاجتماعية والامنية .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين ” ان وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف حازم اليوسفي التقى السفير الصيني تشانغ تاو الذي ابدى استعداد بلاده لدعم العراق في كل المجالات السياسية والاجتماعية والامنية “.واعرب السفير الصيني خلال اللقاء, عن تثمينه لمواقف العراق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تؤكد دعمها للعراق في المجالات السياسية والاجتماعية والامنية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تؤكد دعمها للعراق في المجالات السياسية والاجتماعية والامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).