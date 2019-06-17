2019/06/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية بعدما تداول عدد من النشطاء صورة حديثة تجمع بين شيرين رضا طليقة النجم عمرو دياب وحبيبته الحالية دينا الشربيني متسائلين عن كيفية وجود صداقة بينهما.

هذه الصورة تم التقاطها خلال مشاركتهما في زيارة إنسانية لمستشفى بهية المتخصصة في علاج سرطان الثدي، ورغم أن ما جمعهما هدف إنساني ولكن ما لا يعرفه الكثير أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين النجمتين.

هذه الصداقة بدأت قبل وقوع “الهضبة” في حب دينا الشربيني، حيث تشاركا في بطولة فيلم “كدبة كل يوم” منذ عدة سنوات، وبعدها تطورت صداقتهما وساعد عمرو دياب على إستمرارها، وظهر دينا وشيرين في ميلاد النجم المصري معًا منذ عامين، كما سافرا معًا إلى روسيا من أجل تشجيع المنتخب المصري في كأس العالم.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو السر وراء صداقة شيرين رضا ودينا الشربيني؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو السر وراء صداقة شيرين رضا ودينا الشربيني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).