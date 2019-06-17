2019/06/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أظهر طفلين عراقيين يقومان بسرقة موالدات كهربائية في إحدى مناطق محافظة البصرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطفال عراقيون يسرقون مولدات كهربائية في هذه المحافظة +(فيديو) النعيم نيوز.

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