الحشد ينفذ حملة “كري” كبرى في النجف

2019/06/17 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الاثنين، حملة كبرى لكري وتنظيف مبازل الخسف جنوب محافظة النجف الأشرف وذلك استعدادا للموسم الزراعي الحالي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي نفذت حملة واسعة لكري وتنظيف مبازل الخسف الذي يربط ناحية القادسية وقضاء المشخاب وناحية الحيرة بطول 27 كم […]

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