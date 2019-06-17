(فيديو) رغم نفي إعلام البرلمان.. الحلبوسي يستحصل ملايين الدنانير لنوابٍ فازوا بالخطأ !

2019/06/17 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، تصويت مجلس النواب على حقوق وإمتيازات، للنواب الذين تم إستبعادهم مؤخراً من قبل المحكمة الإتحادية.وكانت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب نفت، الخميس الماضي، التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء البرلمان، معتبرةً ان الموضوع يندرج في اطار "استهداف" السلطة التشريعية.

وبحسب مراقبين ستسهم هذه الخطوة باثقال كاهل الموازنة، التي تعاني من عجزٍ كبير، إضافة إلى ضرب مطالب الشارع العراقي عرض الحائط، وزيادة الإمتيازات وعدم إلغاءها.

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