2019/06/17 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية
عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية:
لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها
النووية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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