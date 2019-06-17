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عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية


عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية
2019/06/17 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية

عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية:

لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها

النووية

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