2019/06/17 | 14:11

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عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها النووية

عاجل | رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية:

لندن ستنظر في كل الخيارات إذا انتهكت #إيران التزاماتها

النووية

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