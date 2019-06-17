بتمهة اختلاسه 62 مليار دينار.. القبض على مدير مصرف زراعي سابق في بغداد

2019/06/17 | 14:13

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العهد نيوز – بغداد

ألقت القوات الأمنية القبض على مدير المصرف الزراعي السابق في محافظة ميسان.

وذكر بيان لجهاز المخابرات والأمن الوطني تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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