مسيحيّوا العراق يستذكرون مذابح سيفو ويوجّهون رسالة للمجتمع الدولي بحمايتهم

2019/06/17 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيحيّوا العراق يستذكرون إيزيدي 24 – جميل الجميل قام مجموعة من النشطاء المسيحيين بتخصيص يوم لإقامة أنشطة مجتمعية وفعاليات ثقافية لإسترجاع ذكرى مجازر سيفو التي حصلت للمسيحيين في تركيا وشمال العراق وراحح ضحيتها مايقارب مليون ونصف مسيحي.قال الخورأسقف بهنام سوني لـــ إيزيدي 24 ” ما حصل للمسيحيين هو إبادات مستمرة حصلت لهم لفترات عديدة …

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