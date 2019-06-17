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وزارة الهجرة : عودة 1072 نازحاً لمناطق سكناهم في محافظة الأنبار


وزارة الهجرة : عودة 1072 نازحاً لمناطق سكناهم في محافظة الأنبار
2019/06/17 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القائم والكرمة

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