الهجرة تعلن عودة اكثر من الف نازح إلى القائم و الگرمة

2019/06/17 | 14:16

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الاثنين، عن عودة (1,072) نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدي...

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