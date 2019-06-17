الاتحاد الكردستاني: هذا شرطنا امام مسرور للمشاركة في الحكومة

2019/06/17 | 14:16

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، الاثنين، عن ابرز الملفات المطروحة ام...

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