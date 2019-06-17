2019/06/17 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الكردستاني: هذا شرطنا امام مسرور للمشاركة في الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، الاثنين، عن ابرز الملفات المطروحة ام...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الكردستاني: هذا شرطنا امام مسرور للمشاركة في الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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