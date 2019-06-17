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الاتحاد الكردستاني: هذا شرطنا امام مسرور للمشاركة في الحكومة


الاتحاد الكردستاني: هذا شرطنا امام مسرور للمشاركة في الحكومة
2019/06/17 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، الاثنين، عن ابرز الملفات المطروحة ام...

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