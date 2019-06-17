ورشة علمية تحت عنوان “دور الأديان في نشر السلام” في برلين

2019/06/17 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن فعاليات “أسبوع أبي الفضل العباس (ع)” الفكري الثاني في أوروبا، أقيمت أمس الأحد 16 يونيو في العاصمة الألمانية برلين ورشة علمية تحت عنوان “دور الأديان في نشر السلام”، وبحضور ممثلي العتبة الحسينية وشخصيات علمية وأكاديمية، فضلاً عن فضلاء الحوزة العلمية.استهلت الورشة بإلقاء مجموعة من الكلمات ومناقشة مجموعة من الأوراق البحثية للمشاركين، وكان في …

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