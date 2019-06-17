وثيقة تكشف استقالة 15 عضوا من صفوف حركة التغيير

2019/06/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة حصلت /موازين نيوز/، الاثنين، على نسخة منها استقالة 15 عضوا من صفوف حركة التغيير.

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