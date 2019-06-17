مقتل إرهابيين بضربة جوية في الموصل

2019/06/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل إرهابيين بضربة جوية في الموصل.

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