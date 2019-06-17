الصالحي: عبد المهدي مطالب بحل مجلس القضاء فورا بعد عودة كريم

2019/06/17 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الاثنين، رئيس الوزراء عبد المهدي إلى إلغاء مجلس القضاء الأعلى لمكافحة الفساد بعد عودة محافظ كركوك المدان نجم الدين كريم، مبينا أن عودة كريم جاءت ضمن صفقة سياسية.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب باصدر موقف رسمي وإلغاء مجلس القضاء الاعلى […]

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