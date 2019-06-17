2019/06/17 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن عن مقتل 16 ارهابيا في وادي الكصب بصربة لطيران التحالف الدولي.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “وفقا لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى، تك مقتل ١٦ إرهابياً داخل نفق في “وادي الكصب” بضربة جوية لطيران التحالف الدولي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 16 ارهابيا في وادي الكصب بنينوى وكالة خطوة برس.

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