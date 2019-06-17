2019/06/17 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاثنين، عن عودة 1072 نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية و بزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم و الگرمة ومناطق اخرى بمحافظة الأنبار.و قال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان وتلقته وكالة صدى , انه ” تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة:عودة اكثر من الف نازح لمناطق سكناهم الاصلية في الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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