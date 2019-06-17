الجمارك:إعادة اصدار حاويتين محملة بمواد غذائية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/06/17 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة، اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار حاويتين حجم ٤٠ قدما احدها محملة (١٤٧٤) كارتون لحوم مجمدة لعدم وجود اوراق رسمية بها، فيما تحمل الحاوية الأخرى اكثر من ( ٧ ) اطنان من مادة الكيك لتجاوزها المدة المسموح بدخولها للبلد.وذكر بيان للهيئة العامة للجمارك

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