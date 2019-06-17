نائبة عن القانون: العملية السياسية تقف أمام منزلق خطير

2019/06/17 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، من أن العملية السياسية تقف أمام منزلق خطير وينبغي على القوى السياسية ان تراعي ذلك، مشددة على ضرورة ابعاد الجهاز الاداري عن المحاصصة السياسية.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العملية السياسية تقف اليوم أمام منزلق خطير بسبب انشغال القوى السياسية للحصول على المكاسب والمغانم […]

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