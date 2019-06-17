الصحة والبيئة النيابية: دوائر الصحة ينهشها الفساد والوزير غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة

2019/06/17 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النائب جواد الموسوي، الاثنين، ان دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ينهشها الفساد، فيما اشار الى ان وزير الصحة غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة.وقال الموسوي في بيان تلقته "سكاي برس" ان دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ينهشها الفساد وسوء الخدمات الصحية، مبينا ...

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