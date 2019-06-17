ردا على الحكمة.. الخزعلي : محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تبرئ احدا

2019/06/17 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تُبرئ احدا، وذلك في رد غير مباشر على قرار تيار الحكمة بالذهاب إلى المعارضة.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر إن محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تُب...

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